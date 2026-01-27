Ричмонд
Первые трамваи для метротрама прибыли в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января, ФедералПресс. В Челябинск прибыла первая партия современного подвижного состава для будущей системы метротрамвая. Усть-Катавский вагоностроительный завод направил в город пять новых трехсекционных трамвайных вагонов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил в Челябинск пять новых трехсекционных вагонов для метротрама. До введения его в эксплуатацию трамваи будут использоваться на уже функционирующих городских маршрутах», — сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности региона.

Трамваи оснащены современным оборудованием, включая систему теплого пола, информационные табло и специальные сенсорные экраны для туристического информирования пассажиров в салоне. В кабине машиниста установлены видеозеркала.

Запуск первых линий челябинского метротрамвая, который будет интегрирован в существующую трамвайную сеть, запланирован на 2027 год. В настоящее время на строящейся линии «Север-Юг» ведется проходка тоннелей. Для этого используется тоннелепроходческий комплекс «Полина», ранее работавший в Москве и модернизированный для твердых грунтов. Ранее, в середине января, движение трамваев на проспекте Победы было временно закрыто для проведения строительных работ в рамках этого масштабного проекта.