Первые трамваи для метротрама прибыли в Челябинск

Запуск первых линий челябинского метротрамвая, который будет интегрирован в существующую трамвайную сеть, запланирован на 2027 год. В настоящее время на строящейся линии «Север-Юг» ведется проходка тоннелей. Для этого используется тоннелепроходческий комплекс «Полина», ранее работавший в Москве и модернизированный для твердых грунтов. Ранее, в середине января, движение трамваев на проспекте Победы было временно закрыто для проведения строительных работ в рамках этого масштабного проекта.