Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по отправленным пассажирам за год

В 2025 году с вокзала донской отправились в путь больше четырех миллионов человек.

Источник: Комсомольская правда

Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по количеству отправленных пассажиров в 2025 году. Об этом информирует пресс-служба СКЖД.

В сообщении говорится, что с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 40,7 миллионов пассажиров. Наибольшая нагрузка пришлась на курортные зоны Черноморского побережья. Первое место по количеству пассажиров занял вокзал Адлер (более 7 млн. человек), второе — Сочи (4,54 млн.), третье — Ростов-Главный (4,53 млн).

После них идут вокзалы в Краснодаре, Туапсе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Олимпийском парке, в поселке Лазаревское, в Новороссийске, Минеральных Водах и другие.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.