Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по отправленным пассажирам за год

В сообщении говорится, что с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 40,7 миллионов пассажиров. Наибольшая нагрузка пришлась на курортные зоны Черноморского побережья. Первое место по количеству пассажиров занял вокзал Адлер (более 7 млн. человек), второе — Сочи (4,54 млн.), третье — Ростов-Главный (4,53 млн).