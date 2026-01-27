Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по отправленным пассажирам за год

Вокзал Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по количеству отправленных пассажиров в 2025 году. Об этом информирует пресс-служба СКЖД.
В сообщении говорится, что с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 40,7 миллионов пассажиров. Наибольшая нагрузка пришлась на курортные зоны Черноморского побережья. Первое место по количеству пассажиров занял вокзал Адлер (более 7 млн. человек), второе — Сочи (4,54 млн.), третье — Ростов-Главный (4,53 млн).
После них идут вокзалы в Краснодаре, Туапсе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Олимпийском парке, в поселке Лазаревское, в Новороссийске, Минеральных Водах и другие.
