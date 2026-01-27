В Госдуме предложили погашать долги по алиментам из бюджета

Согласно тексту проекта закона, в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, уклонение от исполнения алиментных обязательств приводит к тому, что ребенок лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей.