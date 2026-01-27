Красноярцы стали чаще обращаться к власти через соцсети

«Напомним, для некоторых обращений с 30 марта 2025 года действуют особые правила. Это связано с изменениями федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Теперь жалобы, предложения и заявления от жителей должны быть направлены от конкретного человека, личность которого можно подтвердить. Поэтому обращения принимаются через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким способом нужно передавать информацию о нарушениях, в том числе о парковках на газонах. Сделать это можно через виртуальную приёмную и личный кабинет на “Госуслугах”, — добавили в мэрии.