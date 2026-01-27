Красноярцы стали чаще обращаться к власти через соцсети

За это время через социальные сети в администрацию поступило 551 обращение — это почти на 30% больше, чем годом ранее. По 522 вопросам решения уже найдены, остальные обращения находятся в работе. В январе 2026 года активность горожан сохраняется: за неполный месяц специалисты получили еще 37 сообщений, отмечают в мэрии.
Чаще всего жители пишут о проблемах благоустройства и ЖКХ. Так, благодаря обращениям горожан в прошлом году удалось оперативно привести в порядок опасный люк на улице Гагарина, очистить лестницы на Караульной и Чернышевского, подсыпать подходы к школе № 153 и закрасить вандальные надписи возле реки Качи.
В новом году администрация планирует продолжить прямые эфиры во ВКонтакте и запустить новые форматы общения — в том числе тематические рубрики с участием профильных специалистов.
Задать вопрос администрации Центрального района можно через сообщения и комментарии во ВКонтакте, в Telegram-канале, а также с помощью чат-бота.
«Напомним, для некоторых обращений с 30 марта 2025 года действуют особые правила. Это связано с изменениями федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Теперь жалобы, предложения и заявления от жителей должны быть направлены от конкретного человека, личность которого можно подтвердить. Поэтому обращения принимаются через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким способом нужно передавать информацию о нарушениях, в том числе о парковках на газонах. Сделать это можно через виртуальную приёмную и личный кабинет на “Госуслугах”, — добавили в мэрии.
