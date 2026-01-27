В Омске «Авангард» выкупил права на защитника за 50 млн рублей

Омский «Авангард» в последний день работы трансферного рынка КХЛ за 50 миллионов рублей выкупил права на 19-летнего защитника Захара Докичева у «Северстали».
По информации журналиста Михаила Зислиса, эти деньги — компенсация за переход нападающего Кирилла Пилипенко в «Авангард».
«Про защитника Захара Докичева я ничего ранее не знал. Но теперь он стал очень дорогим», — написал Зислис в своём телеграм-канале.
Ранее «Северсталь» расторгла контракт с 29-летним Пилипенко, а омский клуб подписал его до конца текущего сезона.
До перехода в «Северсталь» Докичев играл за «Металлург» из Череповца в НМХЛ, однако в официальных матчах с сезона 2023/24 не участвовал.