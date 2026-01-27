Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады

Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции «Искра». Тогда появилась легендарная «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.