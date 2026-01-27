Беглов поздравил жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады днем торжества человеческого духа и поздравил жителей города с 82-й годовщиной снятия блокады.
«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — это день торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего народа», — говорится в обращении за подписью Беглова и спикера городского парламента Александра Бельского, распространенном пресс-службой администрации губернатора.
«Победой мы обязаны героям, которые в блиндажах и окопах отражали наступление врага, морякам и летчикам, ленинградцам, которые на заводах ковали оружие для фронта, доставляли хлеб по “Дороге жизни”, тушили зажигательные бомбы, лечили раненых, спасали детей», — отмечается в обращении.
Губернатор Петербурга добавил также, что в настоящее время подвиг защитников родины в годы Великой Отечественной войны продолжают участники специальной военной операции.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции «Искра». Тогда появилась легендарная «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.