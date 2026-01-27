«Газета.Ru» протестировала прочный складной смартфон HUAWEI с флагманской камерой

В плане видеосъемки HUAWEI Mate X7 тоже не подкачал: все модули снимают до 4K при 60 кадрах в секунду, переключение между объективами максимально плавное и быстрое, стабилизация отрабатывает отлично, а также есть возможность съемки в формате HDR Vivid с высоким динамическим диапазоном. Последнее пригодится, например, на концертах или съемке у костра, благодаря чему цвета пламени будут переданы с максимальной точностью, а другие объекты не будут затемняться.