Минфин предложил легализовать онлайн-казино

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры онлайн могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Объем «белого» рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 триллиона рублей, а нелегального — в 3 триллиона рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино.