Патриарх Кирилл поздравил Беглова с днем снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра обороны России Андрея Белоусова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Днём освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Уважаемый Андрей Рэмович! Примите сердечные поздравления с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — Днем воинской славы России. Эта дата напоминает нам о героизме предков, в тяжелейших обстоятельствах явивших мужество и силу духа, несгибаемую волю к жизни и жертвенную любовь к ближним», — говорится в патриаршем поздравлении Белоусову на сайте Русской православной церкви.
Патриарх написал в поздравлении губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, что освобождение навсегда останется в истории Отечества как символ величайшего мужества и героизма нашего народа.
«Вдохновляясь примером непоколебимой стойкости защитников осажденного города, будем хранить и передавать будущим поколениям память об их жертвенном подвиге. Надеюсь на продолжение нашего доброго соработничества, направленного на сохранение культурно-исторического наследия Северной столицы, на патриотическое воспитание молодежи и утверждение непреходящих нравственных ценностей в жизни людей», — говорится в патриаршем поздравлении Беглову.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции «Искра». Тогда появилась легендарная «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.