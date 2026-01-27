Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с днем снятия блокады Ленинграда

Патриарх Кирилл поздравил Белоусова и Беглова с днем снятия блокады Ленинграда.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра обороны России Андрея Белоусова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Днём освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Уважаемый Андрей Рэмович! Примите сердечные поздравления с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — Днем воинской славы России. Эта дата напоминает нам о героизме предков, в тяжелейших обстоятельствах явивших мужество и силу духа, несгибаемую волю к жизни и жертвенную любовь к ближним», — говорится в патриаршем поздравлении Белоусову на сайте Русской православной церкви.

Патриарх написал в поздравлении губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, что освобождение навсегда останется в истории Отечества как символ величайшего мужества и героизма нашего народа.

«Вдохновляясь примером непоколебимой стойкости защитников осажденного города, будем хранить и передавать будущим поколениям память об их жертвенном подвиге. Надеюсь на продолжение нашего доброго соработничества, направленного на сохранение культурно-исторического наследия Северной столицы, на патриотическое воспитание молодежи и утверждение непреходящих нравственных ценностей в жизни людей», — говорится в патриаршем поздравлении Беглову.

Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой.

Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции «Искра». Тогда появилась легендарная «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше