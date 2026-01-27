Ричмонд
Володин назвал освобождение Ленинграда от блокады великим подвигом

Володин призвал защищать правду о события Великой Отечественной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Необходимо защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём, освобождение Ленинграда от фашистской блокады — великий подвиг, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады — великий подвиг нашего народа. Мы должны делать всё, чтобы быть достойными его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живём», — написал Володин в своем канале на платформе Max.

Он отметил, что прошло 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, а жертвами стали более миллиона человек.

«Это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Люди стояли до последнего, защищая Родину и свои семьи. Несмотря на голод, холод, непрерывные бомбёжки и артобстрелы», — добавил председатель ГД.

Володин рассказал, что о городе, ставшем символом человеческой стойкости, писала поэтесса, драматург и военный журналист Ольга Берггольц, которая на себе испытала ужасы блокады. Он также привел отрывок из ее стихотворения «Я говорю с тобой под свист снарядов…», написанное в 1941 году.

