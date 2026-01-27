В Крыму уже год ищут парня, пропавшего незадолго до помолвки

Уже год семья молодого человека из Симферополя бьется над его загадочным исчезновением. Как рассказали наши коллеги из «КП — Крым», Максим Гах пропал незадолго до помолвки с любимой девушкой.
30 января 2025 года он вышел из общежития в Марьино и пешком отправился на работу. Идти было всего 20 минут. По дороге он даже отправил своей девушке, с которой планировал помолвку, голосовое сообщение. Но на работу он так и не пришел. Связь с ним прервалась.
— Прошел год, как исчез мой младший брат. Ни слуху, ни духу, — рассказал брат пропавшего Дмитрий.
Максим Гах пропал 30 января 2025 года. Фото: из архива семьи.
16 января Максиму исполнилось 24 года. Но праздника не было — именинник считается пропавшим без вести.
Близкие считают, что причиной исчезновения могла стать жестокая месть. За несколько дней до этого Максим попал в ДТП. Участники конфликта не смогли договориться. И оппонент молодого человека якобы пригрозил ему своими связями.
Самостоятельно найти записи с камер с места того ДТП родным не удалось. Поиски волонтеров отряда «ЛизаАлерт» также пока не дали результата.
В пресс-службе МВД Республики Крым сообщили, что Максима Гаха продолжают искать, и это не единственное подобное дело: в прошлом году в том же районе бесследно исчезли еще двое людей.
