«Минсктранс» назвал причину замены троллейбусов автобусами в Минске. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Житель Минска поинтересовался в социальной сети Threads* поинтересовался у горожан, приезжал ли к ним когда-нибудь автобус вместо троллейбуса.
— Просто вместо «тралика» № 77 желтенький автобус с пометкой «Т77». Сломались или закончились? — спросил минчанин.
Его публикация собрала около 25 000 просмотров. В комментариях некоторые из пользователей указывали на аналогичные случаи. К примеру, когда вместо троллейбуса № 2 такой же автобус. Белорусы писали, то в Гомеле также приезжал автобус вместо троллейбуса.
Пользователи предполагали, что подобное могло происходить по нескольких причинам: дорожно-транспортное происшествие, обледеневшие провода, болезнь водителя. Ситуацию пояснили в «Минсктрансе» и уточнили, что данные замены происходят из-за сложных погодных условий, а также при возникновении технических неисправностей во время работы на линии.
«Для обеспечения перевозки пассажиров предприятием применяется практика использования автобусов для работы на троллейбусных маршрутах за счет резерва подвижного состава при его наличии», — пояснили в организации.
Ранее «Минсктранс» объяснил, почему в мороз чаще опаздывают электробусы и троллейбусы.
