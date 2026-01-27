«Минсктранс» назвал причину замены троллейбусов автобусами в Минске

Его публикация собрала около 25 000 просмотров. В комментариях некоторые из пользователей указывали на аналогичные случаи. К примеру, когда вместо троллейбуса № 2 такой же автобус. Белорусы писали, то в Гомеле также приезжал автобус вместо троллейбуса.