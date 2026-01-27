Новосибирские ученые испытали новый метод доставки лекарств через кожу

Учёные Новосибирского государственного университета впервые в России применили уникальный метод для изучения проникновения лекарств через кожу. Они вырастили табак, насыщенный радиоактивным изотопом углерода-14, чтобы получить меченый никотин — вещество с идеальной проницаемостью. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Учёные используют никотин и кофеин как эталонные вещества со 100% проницаемостью. Это позволит точно измерять, какая часть лекарства из крема или пластыря действительно попадает в организм, а какая остается на поверхности кожи.
Для получения меченого никотина растения табака поливали специальным раствором с углеродом-14. Из урожая уже выделили полграмма чистого меченого никотина.
Сейчас идут испытания на коже животных. В перспективе метод позволит создавать более эффективные и безопасные трансдермальные системы доставки лекарств, например, для диабетиков.