Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом

«Полное освобождение Ленинграда от блокады — бессмертный подвиг его жителей и защитников, ставший для всего мира символом любви к Родине, несгибаемой человеческой воли и отваги. Память о нем должна жить в каждом поколении. Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах», — говорится в обращении Матвиенко, текст которого распространила пресс-служба СФ.