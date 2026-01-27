Матвиенко назвала освобождение блокадного Ленинграда бессмертным подвигом

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда стало бессмертным подвигом его жителей и защитников, память о нём должна жить в каждом поколении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Полное освобождение Ленинграда от блокады — бессмертный подвиг его жителей и защитников, ставший для всего мира символом любви к Родине, несгибаемой человеческой воли и отваги. Память о нем должна жить в каждом поколении. Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах», — говорится в обращении Матвиенко, текст которого распространила пресс-служба СФ.
Председатель Совета Федерации также добавила, что в России гордятся мужеством и стойкостью ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и чтят тех, кто не дожил до окончательного разгрома нацистской армии.
«Блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек. Гитлеровские войска отрезали город от остальной страны, планируя захватить и уничтожить его. Но враг не смог сломить дух ленинградцев. Несмотря на голод, холод, потерю родных и близких, постоянные удары немецкой артиллерии и авиации ленинградцы жили, работали и боролись», — подчеркнула политик.