В Ростовской области изменят расписание для электричек, следующих через Шахты

В феврале изменится время стоянки электричек Лихая — Ростов — Лихая.

Источник: Комсомольская правда

4 и 5 февраля 2026 года в Ростовской области изменят расписание пригородных поездов Лихая — Ростов — Лихая, следующих через Шахты, Каменоломни и Новочеркасск. Об этом говорится на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

4 февраля изменение коснется дневного поезда № 6156, который обычно отправляется из Лихой в 15:26. Стоянка у этого состава сократится на одну минуту в городе Зверево и Красном Сулине. Однако на вокзал в Ростов поезд должен прийти по графику, в 19:14.

5 февраля временное обновление введут для утреннего пригородного поезда № 6157, который отправляется из Ростова в 7:40. Этот маршрут задержится на станциях в Красном Сулине (на 1 минуту), в городе Зверево (на 2 минуты), на станции Предугольной (на 1 минуту). Прибытие в Лихую планируется по графику, в 11:44.

Ситуация связана с проведением ремонтно-путевых работ.

