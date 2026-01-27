Ричмонд
В Ростове предложили ввести штрафы за выгул собак и игры у мемориала в Змиевской балке

Санки и селфи у места массовых расстрелов: Ростовчане предложили наказывать за недостойное поведение в Змиевской балке.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане предложили ввести штрафы для тех, кто выгуливает собак, катается на санках или велосипедах в Змиевской балке. Поводом для дискуссии стало возмущение главы города Александра Скрябина, который обратил внимание на недостойное поведение некоторых горожан у мемориала, где в годы Великой Отечественной войны были убиты около 27 тысяч человек.

По его словам, на территории памятного места люди выгуливают собак, дети катаются на санках и велосипедах, а также делают неуместные селфи.

В комментариях под постом Александра Скрябина в телеграм-канале подписчики поддержали его негодование. Одни предложили оградить территорию Змиевской балки, другие — ввести административные штрафы за такое поведение.

— Это печально. Нужны проводить соответствующие беседы с родителями, — написали горожане в комментариях.

А некоторые напомнили, что осквернение мемориалов может попадать под уголовную статью.

