В Ростове предложили ввести штрафы за выгул собак и игры у мемориала в Змиевской балке

Ростовчане предложили ввести штрафы для тех, кто выгуливает собак, катается на санках или велосипедах в Змиевской балке. Поводом для дискуссии стало возмущение главы города Александра Скрябина, который обратил внимание на недостойное поведение некоторых горожан у мемориала, где в годы Великой Отечественной войны были убиты около 27 тысяч человек.