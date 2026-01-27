В Новосибирске разработали роботизированную руку, управляемую мозгом

Учёные подбирают индивидуальные наборы «отзывчивых» частот для каждого пользователя, что позволяет системе адаптироваться к нейрофизиологическим особенностям. Комплекс можно применять не только в медицине и умной домашней среде, но и в игровой индустрии, где персонализация интерфейсов «мозг — компьютер» становится актуальной.