В Новосибирске разработали роботизированную руку, управляемую мозгом

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали программно-аппаратный комплекс, который позволяет управлять роботизированной рукой с помощью сигналов мозга конкретного пользователя. Система предназначена для помощи людям с ограниченными возможностями и может использоваться в нейрореабилитации, сообщили в пресс-службе вуза.
Технология «мозг — компьютер» (ИМК) обеспечивает прямой обмен информацией между человеком и устройством без физического контакта. Сигналы мозга регистрируются гарнитурой, преобразуются в команды и передаются на компьютер, роботизированные протезы или другие девайсы, помогая пациентам общаться, управлять техникой и вызывать помощь.
Система создаёт персонализированный профиль пользователя, анализирует реакции мозга на набор частот, подбирает оптимальные параметры фотостимулятора и распознаёт команды в реальном времени. Аппаратная часть включает фотостимулятор с мерцающими LED-панелями и роботизированную руку, которая может двигаться в нескольких направлениях и открывать или закрывать захват.
В основе комплекса лежит метод устойчивых визуально вызванных потенциалов (SSVEP). Человек фокусируется на мигающей точке, генерируя уникальный сигнал мозга, который система считывает и превращает в команду.
Учёные подбирают индивидуальные наборы «отзывчивых» частот для каждого пользователя, что позволяет системе адаптироваться к нейрофизиологическим особенностям. Комплекс можно применять не только в медицине и умной домашней среде, но и в игровой индустрии, где персонализация интерфейсов «мозг — компьютер» становится актуальной.