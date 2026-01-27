Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледовый коллапс в Молдове: Трассы заблокированы в центре и на севере страны, десятки ДТП, в Кишиневе перекрыты некоторые улицы из-за обледенения

Временно приостановлено движение по нескольким междугородним маршрутам [видео]

Источник: Комсомольская правда

Движение на нескольких трассах в Молдове приостановлено из-за обледенения!

Национальная полиция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлено движение по нескольким междугородним маршрутам на севере страны в следующих направлениях:

Котова-Кишинёв;

Косэуць-Кишинёв;

Бэхань-Кишинёв;

Скэень-Кишинёв;

Рышканы-Кишинёв.

Эта мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пассажиров и водителей.

Полиция рекомендует гражданам:

воздержаться от поездок и оставаться дома, за исключением случаев крайней необходимости или если это не является чрезвычайной ситуацией.

Перекрыто движение на трассах:

М-1, участок между населенными пунктами Панашешты и Каприана.

Трасса М-5, Негрешты-Греблешты.

Яловены, Пойерены.

Также затруднено движение на трассе:

М-5, км 215, рядом с населенным пунктом Бравича в районе Калараша.

В Сынжере.

На трассе G-26, Глодяны — Рышканы.

Дорога R 26 Бендеры — Каушаны — Чимишлия заблокирована, сообщает полиция.

Перекрыто движение между селам Пухой и Гангура в Яловенах.

Заблокировано движение в Кишиневе, на ул. Гренобле.