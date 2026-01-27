Ледовый коллапс в Молдове: Трассы заблокированы в центре и на севере страны, десятки ДТП, в Кишиневе перекрыты некоторые улицы из-за обледенения

Движение на нескольких трассах в Молдове приостановлено из-за обледенения!
Национальная полиция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлено движение по нескольким междугородним маршрутам на севере страны в следующих направлениях:
Котова-Кишинёв;
Косэуць-Кишинёв;
Бэхань-Кишинёв;
Скэень-Кишинёв;
Рышканы-Кишинёв.
Эта мера принята для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пассажиров и водителей.
Полиция рекомендует гражданам:
воздержаться от поездок и оставаться дома, за исключением случаев крайней необходимости или если это не является чрезвычайной ситуацией.
Перекрыто движение на трассах:
М-1, участок между населенными пунктами Панашешты и Каприана.
Трасса М-5, Негрешты-Греблешты.
Яловены, Пойерены.
Также затруднено движение на трассе:
М-5, км 215, рядом с населенным пунктом Бравича в районе Калараша.
В Сынжере.
На трассе G-26, Глодяны — Рышканы.
Дорога R 26 Бендеры — Каушаны — Чимишлия заблокирована, сообщает полиция.
Перекрыто движение между селам Пухой и Гангура в Яловенах.
Заблокировано движение в Кишиневе, на ул. Гренобле.