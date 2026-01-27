В Ростовской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ за неделю

В Ростовской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Такую статистику за минувшую неделю озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— На вирусы гриппа приходится 49,6%, а доминирует вирус гриппа А (H3N2). А вот 50,4 процента — на респираторные вирусы не гриппозной этиологии, такие как парагрипп, аденовирус, риновирус, бокавирус, сезонный коронавирус и РС-вирус.
При этом, как уверяют санитарные врачи, эпидемические пороги на Дону не превышены.
— Если вы заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка, — советуют в Управлении. — Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни.
А еще — чаще проветривайте помещение, проводите уборку с применением дезинфицирующих средств и ограничьте до минимума контакт между больным и близкими. Особенно речь идет про пенсионеров, детей и страдающих хроническими заболеваниями домочадцев.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Через полчаса уже больны: Почему гонконгский грипп такой заразный и как от него защититься, рассказал ростовский врач.