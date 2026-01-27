Новым директором Дворца культуры в Омской области стал режиссёр Усольцев

Как отметил градоначальник, Усольцев проявил себя как талантливый организатор, способный вовлекать большие сообщества в творческие процессы. Мэр пожелал новому директору продуктивной работы на благо города и успешной реализации планов в рамках статуса Омска как Культурной столицы 2026 года.