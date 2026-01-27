Новым директором Дворца культуры в Омской области стал режиссёр Усольцев

Новым директором Дворца культуры в омском посёлке Крутая Горка назначен молодой режиссёр Александр Усольцев.
Об этом сообщил мэр Омска. Александр Константинович Усольцев — выпускник омского колледжа и Алтайского института культуры. До этого назначения он работал в Городском центре народного творчества, где курировал молодёжный проект «Тут молодежь» — «Территория универсального творчества».
Как отметил градоначальник, Усольцев проявил себя как талантливый организатор, способный вовлекать большие сообщества в творческие процессы. Мэр пожелал новому директору продуктивной работы на благо города и успешной реализации планов в рамках статуса Омска как Культурной столицы 2026 года.
