Новым директором Дворца культуры в Омской области стал режиссёр Усольцев

Как отметил градоначальник, Усольцев проявил себя как талантливый организатор.

Источник: Соцсети

Новым директором Дворца культуры в омском посёлке Крутая Горка назначен молодой режиссёр Александр Усольцев.

Об этом сообщил мэр Омска. Александр Константинович Усольцев — выпускник омского колледжа и Алтайского института культуры. До этого назначения он работал в Городском центре народного творчества, где курировал молодёжный проект «Тут молодежь» — «Территория универсального творчества».

Как отметил градоначальник, Усольцев проявил себя как талантливый организатор, способный вовлекать большие сообщества в творческие процессы. Мэр пожелал новому директору продуктивной работы на благо города и успешной реализации планов в рамках статуса Омска как Культурной столицы 2026 года.

Ранее мы сообщали, что эксперт по авиации обсудил вертолётную версию исчезновения семьи Усольцевых.