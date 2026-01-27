AIRI: расчеты ученых РФ повысят безопасность хранения радиоактивного технеция-99

Как отмечают ученые, технеций-99 представляет собой долгоживущий изотоп не существующего в природе элемента, который способен растворяться в воде и мигрировать с подземными водами. Это побуждает ученых искать способы фиксации технеция-99 внутри нерастворимых и стабильных соединений, одним из которых может стать карбид технеция. В силу природы этого изотопа, поиски подобных материалов ведутся в основном при помощи квантово-химических расчетов, требующих много времени и вычислительных ресурсов.