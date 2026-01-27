Право на использование автомобиля вдов участников СВО

После проверки всех документов и установления необходимых фактов нотариус выдает свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое необходимо предъявить в органы ГИБДД для постановки автомобиля на учет для временного пользования. Нотариусы при выдаче указанных свидетельств предоставляют стопроцентную льготу при взимании регионального тарифа, что также послужило еще одной мерой поддержки для членов семей участников специальной военной операции со стороны государства и нотариального сообщества. Федеральный тариф за выдачу указанного свидетельства составит сто рублей. Переживший супруг сможет пользоваться автомобилем до выдачи свидетельства о праве на наследство, при этом не имеет значение, кто будет оформлять право собственности на автомобиль в порядке наследования сам супруг или другие наследники. Необходимо отметить, что данная норма призвана защитить права вдов участников, а не всех наследников. Передать право пользования автомобилем другим лицам переживший супруг также не сможет. Однако, при необходимости пережившая супруга сможет выдать доверенность на постановку автомобиля на временный учет и заключение договора страхования, если по каким-либо причинам не сможет явиться в органы ГИБДД самостоятельно.