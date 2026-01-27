Право на использование автомобиля вдов участников СВО

В качестве новой меры поддержки вдовам участников специальной военной операции разрешили пользоваться личным автомобилем погибшего. До 30 августа 2025 года наследники погибшего участника были вынуждены прекратить пользование автомобилем, так как в связи со смертью владельца транспортное средство снималось органами ГИБДД с регистрационного учета. Отвозить детей в школу, детский сад или на дополнительные занятия уже было проблематично, ведь зачастую семья располагала одним транспортным средством, который находился в совместной собственности супругов. С учетом действующих изменений в законодательстве, вдова погибшего участника вправе обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело за выдачей свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством. Такое свидетельство можно получить, если срок вступления в наследство не истек и при предъявлении ряда документов.
К обязательным документам для выдачи свидетельства на временное пользование автомобилем относятся:
— документ, подтверждающий факт гибели (смерти) наследодателя в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции;
— документы, подтверждающие принадлежность транспортного средства;
— действующий полис ОСАГО без ограничений (открытая страховка на машину) или же полис ОСАГО, в котором переживший супруг указан в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством.
После проверки всех документов и установления необходимых фактов нотариус выдает свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое необходимо предъявить в органы ГИБДД для постановки автомобиля на учет для временного пользования. Нотариусы при выдаче указанных свидетельств предоставляют стопроцентную льготу при взимании регионального тарифа, что также послужило еще одной мерой поддержки для членов семей участников специальной военной операции со стороны государства и нотариального сообщества. Федеральный тариф за выдачу указанного свидетельства составит сто рублей. Переживший супруг сможет пользоваться автомобилем до выдачи свидетельства о праве на наследство, при этом не имеет значение, кто будет оформлять право собственности на автомобиль в порядке наследования сам супруг или другие наследники. Необходимо отметить, что данная норма призвана защитить права вдов участников, а не всех наследников. Передать право пользования автомобилем другим лицам переживший супруг также не сможет. Однако, при необходимости пережившая супруга сможет выдать доверенность на постановку автомобиля на временный учет и заключение договора страхования, если по каким-либо причинам не сможет явиться в органы ГИБДД самостоятельно.
Для получения необходимой информации по совершению нотариальных действий и перечня льгот в рамках оформления наследственного имущества погибших в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции необходимо обращаться к нотариусу по месту открытия наследства.
Екатерина Блясова, нотариус нотариального округа Одесский район Омской области.