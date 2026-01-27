Пять спортсменов представят Молдову на Олимпиаде в этом году

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Молдова отправит на Зимние олимпийские игры в этом году пять спортсменов, сообщает Национальный олимпийский комитет.
В Играх в Милане и Кортине в этом году примут участие молдавские биатлонисты Алина Стремоус, Павел Магазеев и Максим Макаров, которые уже представляли Молдову на Играх в Пекине в 2022 году, а также лыжники Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович.
Лукин и Хлусович — дебютанты национальной олимпийской сборной, в этом году они впервые выступят под флагом Молдовы на Олимпиаде.
Четверо молдавских спортсменов примут участие в соревнованиях уже 10 февраля, а Алина Стремоус выйдет на старт 11 февраля в индивидуальной гонке на 15 км.
Напомним, в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине также участвовали пять молдавских спортсменов. Они сражались за медали в биатлоне и санном спорте. Лучший результат в сборной тогда показала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте. Лучших результатов тогда нашим спортсменам показать не удалось из-за коронавирусной инфекции, выявленной у одного из спортсменов. Это помешало молдавским биатлонистам приять участие в смешанной биатлонной эстафете.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с шестого по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в областях Венето и Ломбардия. В Играх примут участие более 3000 спортсменов из почти 100 стран.