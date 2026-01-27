Пять спортсменов представят Молдову на Олимпиаде в этом году

Напомним, в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине также участвовали пять молдавских спортсменов. Они сражались за медали в биатлоне и санном спорте. Лучший результат в сборной тогда показала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте. Лучших результатов тогда нашим спортсменам показать не удалось из-за коронавирусной инфекции, выявленной у одного из спортсменов. Это помешало молдавским биатлонистам приять участие в смешанной биатлонной эстафете.