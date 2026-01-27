Режиссером самарского театра драмы стал Олег Скивко

Предыдущий главный режиссер театра Михаил Лебедев покинул должность в 2022 году, после того, как заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин (умер в 2025 году) пожаловался тогда еще депутату Александру Хинштейну на давление со стороны руководства театра. Актер рассказал, что нарисовал на сцене рукой в воздухе букву Z и подвергся за это критике. Как писал Александр Хинштейн со ссылкой на Юрия Машкина, Михаил Лебедев заявил актеру, что в тот момент «в зале наверняка были люди с другой позицией и это их могло оскорбить». Он потребовал от артиста «впредь воздержаться от выражения со сцены своих политических взглядов», сообщил парламентарий. После этого Михаил Лебедев назвал ложной информацию о запрете демонстрации буквы Z в театре. Он сообщил, что действия Юрия Машкина не входили в режиссерский замысел спектакля. Власти региона опровергли идеологическую подоплеку в скандале с буквой Z в драмтеатре, они объяснили происшедшее профессиональными разногласиями между Михаилом Лебедевым и Юрием Машкиным.