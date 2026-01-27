Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове у двух братьев после бронхита пострадали головной и спинной мозг

В Ростове братья трех и 13-ти лет едва выздоровели после бронхита, как слегли с нейроинфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове у двух братьев после выздоровления обнаружили поражение головного и спинного мозга. О клиническом случае сообщили врачи Центральной городской больницы.

— Мальчики трех и тринадцати лет перенесли микоплазменный бронхит. Когда температура спала, и дети пошли на поправку, казалось, что самое страшное позади. Но на седьмой и на 15-й дни после болезни у них проявились опасные симптомы, — рассказали в ЦГБ.

Врачи диагностировали острый энцефаломиелит. Это поражение нервной системы стало полной неожиданностью для семьи.

— Такие осложнения называют нейроинфекциями. Около 70 процентов случаев приходится именно на детей, — пояснили медики. — Опасность их заключается в том, что проблемы могут возникнуть не во время болезни, а уже после видимого выздоровления.

Врачи подчеркивают: если у ребенка после перенесенной инфекции, например, ОРВИ, ветрянки или даже бронхита, появилась резкая слабость, нарушилась координация или возникла сильная головная боль, нужно срочно обращаться к врачу.

К счастью, оба мальчика получили своевременную помощь, и уже после полного выздоровления их выписали домой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!