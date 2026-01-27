Ричмонд
Между Самарой и Уфой могут запустить «Ласточку» с 30 апреля

«Ласточка» между Самарой и Уфой будет с большой вероятностью запущена с 30 апреля 2026 года. Об этом сообщил СМИ начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Дмитриева, уже предусмотрены графики движения пригородных поездов из Самары в Уфу по пятницам, субботам и воскресеньям. «Данное предложение поддержано как главой Республики Башкортостан, так и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Сейчас идут конечные согласования данного направления. Мы его в состоянии запустить с 30 апреля», — отметил начальник Куйбышевской железной дороги.

«Ласточка» между Самарой и Уфой пройдет через Отрадный, Похвистнево, Бугуруслан и Абдулино.