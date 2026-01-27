Между Самарой и Уфой могут запустить «Ласточку» с 30 апреля

По словам господина Дмитриева, уже предусмотрены графики движения пригородных поездов из Самары в Уфу по пятницам, субботам и воскресеньям. «Данное предложение поддержано как главой Республики Башкортостан, так и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Сейчас идут конечные согласования данного направления. Мы его в состоянии запустить с 30 апреля», — отметил начальник Куйбышевской железной дороги.