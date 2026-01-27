МАРТ оценил возможность введения регулирования цен на ветеринарные услуги в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказала первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.
По ее словам, цены на ветеринарные услуги и препараты в Беларуси свободные, за их формирование отвечает рынок. Наталья Василевская обратила внимание, что особенно в Минске довольно конкурентная среда. Так, только за последние два года число ветклиник увеличилось практически вдвое. Они представлены как частными организациями, так и субъектами хозяйствования с долей государства.
Первый заместитель главы МАРТ уточнили, что цены на ветеринарные услуги рознятся, порой и в два раза. Это связано с качеством услуги, оборудованием, которое использует та или иная клиника, доступностью.
— Говоря о том, что мы хотели бы ввести ценовое регулирование, я такой точки зрения не разделяю. Как правило, рынок диктует стоимость услуг. Если бы на этом рынке отсутствовала конкуренция, если бы мы видели, что есть необоснованные цены на те или иные услуги, наверное, пришлось бы тогда вмешиваться, — подчеркнула Наталья Василевская.
Она также обратила внимание, что сегодня есть широкий выбор и по этой причине регулирование со стороны государства излишне.
