Губернатор поздравил новосибирцев и ленинградцев с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Для справки, в оборонительных боях и операции по освобождению Ленинграда участвовали четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области, а восемь жителей региона были удостоены звания Героя Советского Союза. Эвакуация 128 тысяч ленинградцев и заводов в Новосибирскую область способствовала быстрому налаживанию выпуска военной продукции и освоению новых технологий. Более 22 тысяч ленинградцев остались в регионе после войны, что способствовало его быстрому росту и развитию.