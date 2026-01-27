Ричмонд
Губернатор поздравил новосибирцев и ленинградцев с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

В День воинской славы России, 27 января, Губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии возложения цветов к стеле на Аллее блокадников, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирскую область в годы Великой Отечественной войны.

Источник: НИА Новосибирск

Андрей Травников отметил, что 27-е января — великий день, которого 82 года назад ждал не только Ленинград, но и весь Советский Союз. Он подчеркнул важность сохранения памяти о трагедии и подвиге блокадного Ленинграда, а также о подвиге его защитников.

Травников напомнил, что Ленинград и Новосибирск 85 лет назад были связаны общей бедой: 130 тысяч ленинградцев, включая детей, трудовые и творческие коллективы, пополнили население Новосибирской области. Эта связь между городами продолжается и сегодня, укрепляя дружбу и сотрудничество.

Особое внимание было уделено работе поискового движения Новосибирской области, которое за 35 лет экспедиций в Ленинградскую область нашло и восстановило память о 14 тысячах защитников города, многие из которых были сибиряками. В прошлом году поисковики Санкт-Петербурга и Новосибирска вернули память о двух земляках, считавшихся пропавшими без вести более 80 лет.

Председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник» Виктор Жаркий предложил рассмотреть возможность установления побратимских связей между Новосибирском и Санкт-Петербургом. Сегодня в Новосибирской области проживает 134 блокадника, многие из которых продолжают активно участвовать в общественной жизни и патриотическом воспитании молодёжи.

В памятном митинге и возложении цветов приняли участие представители правительства региона, федеральных органов власти, мэрии Новосибирска, депутаты, кадеты, учащиеся, общественность и жители города.

Для справки, в оборонительных боях и операции по освобождению Ленинграда участвовали четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области, а восемь жителей региона были удостоены звания Героя Советского Союза. Эвакуация 128 тысяч ленинградцев и заводов в Новосибирскую область способствовала быстрому налаживанию выпуска военной продукции и освоению новых технологий. Более 22 тысяч ленинградцев остались в регионе после войны, что способствовало его быстрому росту и развитию.