В Омске водитель проиграл суд из-за срока лишения прав через Госуслуги

Истец посчитал такой подход незаконным и обратился в суд. Однако судьи указали, что по закону водитель обязан либо сдать удостоверение, либо заявить об его утрате именно в орган, исполняющий наказание. Подача заявления через «Госуслуги» для замены прав не считается выполнением этой обязанности, так как она направлена на получение нового документа, а не на уведомление ГИБДД для целей исчисления срока лишения.