В Омске водитель проиграл суд из-за срока лишения прав через Госуслуги

Омский областной суд отказался менять порядок исчисления срока лишения водительских прав для жителя Омска. Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу на решение Советского районного суда и признала действия ГИБДД законными.
Омич был лишён прав в мае 2023 года на 1 год и 6 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. После вступления решения суда в силу, в августе 2023 года, он подал через портал «Госуслуги» заявление об утере водительского удостоверения и оплатил госпошлину за выдачу нового документа.
Весной 2025 года представитель водителя обратился в Госавтоинспекцию с требованием считать срок лишения прав с августа 2023 года — с момента подачи заявления через «Госуслуги». Однако в ГИБДД пояснили, что срок начинает течь только с даты, когда заявление об утере было получено непосредственно подразделением, исполняющим наказание. В данном случае это произошло в апреле 2025 года.
Истец посчитал такой подход незаконным и обратился в суд. Однако судьи указали, что по закону водитель обязан либо сдать удостоверение, либо заявить об его утрате именно в орган, исполняющий наказание. Подача заявления через «Госуслуги» для замены прав не считается выполнением этой обязанности, так как она направлена на получение нового документа, а не на уведомление ГИБДД для целей исчисления срока лишения.
В итоге Омский областной суд оставил решение районного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщила пресс-служба омских судов.