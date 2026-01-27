Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский врач рассказала, как избежать переедания и лишнего веса

НОВОСИБИРСК, 27 января, ФедералПресс. Переедание нередко имеет психологические причины и связано с попыткой человека получить позитивные эмоции, которых не хватает в жизни. Об этом рассказала новосибирский врач-психотерапевт Ирина Юдкина.

Источник: Freepik

«Человек с ожирением ищет счастья в пище, а не в самой жизни. Каждое утро начинается с мыслей о том, как сделать день вкуснее, что приготовить на завтрак и какие лакомства ожидают его на протяжении дня», — приводит Горсайт слова специалиста.

Психотерапевт посоветовала планировать положительные моменты на предстоящий день, куда могут входить прогулки, хобби или любимая работа. Кроме того, позитивные эмоции появляются, когда человек делает что-то приятное другим.

«Пусть это будут небольшие подарки, минуты внимания или заботы о близких. Главное, искать радость в жизни, а не в еде. Это не только улучшит ваше настроение, но и поможет снизить вес», — резюмировала она.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцев начали лечить от шопоголизма, также местный психолог дала советы против эмоционального выгорания, а логопед из Сибири назвала первые признаки будущих проблем с речью у ребенка. Также специалисты рассказали, как бороться с буллингом, и поведали о пользе сокращенного рабочего дня.