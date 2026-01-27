Новосибирский врач рассказала, как избежать переедания и лишнего веса

«Человек с ожирением ищет счастья в пище, а не в самой жизни. Каждое утро начинается с мыслей о том, как сделать день вкуснее, что приготовить на завтрак и какие лакомства ожидают его на протяжении дня», — приводит Горсайт слова специалиста.
Психотерапевт посоветовала планировать положительные моменты на предстоящий день, куда могут входить прогулки, хобби или любимая работа. Кроме того, позитивные эмоции появляются, когда человек делает что-то приятное другим.
«Пусть это будут небольшие подарки, минуты внимания или заботы о близких. Главное, искать радость в жизни, а не в еде. Это не только улучшит ваше настроение, но и поможет снизить вес», — резюмировала она.
