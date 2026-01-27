Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На оживленном перекрестке в Уфе сломались светофоры: все из-за морозов

В Уфе из-за морозов вышли из строя светофоры.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 27 января, на оживленном перекрестке улиц Айской и Кирова в Уфе перестали работать светофоры, создав потенциально опасную ситуацию для водителей и пешеходов.

Как пояснили в Центре организации дорожного движения Башкирии, причиной сбоя стали сильные морозы, из-за которых перемерз электротехнический бокс управления светофорным объектом. Специалисты выезжали на место, и к 08:00 работоспособность удалось восстановить. Однако ближе к 10:00 оборудование вновь вышло из строя.

В ЦОДД сообщили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для восстановления работы светофоров. На месте находятся технические специалисты, а за безопасностью движения на перекрестке следят инспекторы Госавтоинспекции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.