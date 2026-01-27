На оживленном перекрестке в Уфе сломались светофоры: все из-за морозов

Сегодня утром, 27 января, на оживленном перекрестке улиц Айской и Кирова в Уфе перестали работать светофоры, создав потенциально опасную ситуацию для водителей и пешеходов.
Как пояснили в Центре организации дорожного движения Башкирии, причиной сбоя стали сильные морозы, из-за которых перемерз электротехнический бокс управления светофорным объектом. Специалисты выезжали на место, и к 08:00 работоспособность удалось восстановить. Однако ближе к 10:00 оборудование вновь вышло из строя.
В ЦОДД сообщили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для восстановления работы светофоров. На месте находятся технические специалисты, а за безопасностью движения на перекрестке следят инспекторы Госавтоинспекции.
