Суд отменил кредит, взятый на участника СВО из Волгограда

25-летний участник СВО обратился в Камышинскую городскую прокуратуру с заявлением о хищении денег. По этому факту уже возбудили уголовное дело. Как выяснили в ходе расследования, на телефон мужчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мошенник убедил военнослужащего, что ему срочно нужно оформить кредит, чтобы погасить якобы оформленные на его имя обязательства. Пользуясь обманом, злоумышленники получили доступ к мобильному приложению участника СВО и оформили на него займ на сумму более 100 тысяч рублей. Конечно, этими деньгами они распорядились по своему усмотрению. При этом банк не принял необходимых мер, чтобы установить личность заемщика и понятно разъяснить ему важные условия договора.