В Миллеровском районе у 50-летнего мужчины изъяли наркотическое растение

В Миллеровском районе Ростовской области полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При обыске в доме дончанина были обнаружены наркотическое вещество и приспособления для его употребления. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Как объяснил сам подозреваемый, растение он собирал для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством. А общий вес находки составил 26,3 грамма.
В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
