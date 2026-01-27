Ричмонд
В Миллеровском районе у 50-летнего мужчины изъяли наркотическое растение

В Миллеровском районе мужчина хранил дома более 26 граммов запрещенного вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При обыске в доме дончанина были обнаружены наркотическое вещество и приспособления для его употребления. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Как объяснил сам подозреваемый, растение он собирал для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством. А общий вес находки составил 26,3 грамма.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

