Новые правила для торговых точек и летних кафе ввели в Ростовской области

Новые правила уличной торговли ввели на Дону: что изменится.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели новые требования к размещению и работе уличных торговых точек, в том числе летних кафе. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь.

— Изменения продиктованы жалобами на стихийность и неряшливые павильоны. Задача — обеспечить качество услуг, при этом избавить бизнес от избыточного регулирования, — пояснил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Что изменится:

— в каждом населенном пункте должны утвердить четкие зоны для торговых павильонов, лотков и летних кафе;

— все торговые объекты должны гармонично вписываться в окружающее пространство;

— вводится единая онлайн платформа, о всех свободных местах для торговых точек и правилах аренды обязаны собрать на одном ресурсе. Данные требуется обновлять раз в квартал;

— вводятся прозрачный механизм расчета аренды с едиными формулами для всех муниципалитетов;

— открытые электронные торги, арендаторы получат право торговать на утвержденных местах через эту процедуру;

— вводятся преференции для фермеров и участников СВО, в этих случаях места для размещения торговых объектов будут доступны без участия в торгах;

— запрет на субаренду. Это принципиальный момент: арендованные места нельзя будет передавать третьим лицам.

— Постановление уже начало действовать, но вводить все эти меры мы будем поэтапно, — добавил Юрий Слюсарь.

