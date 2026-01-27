Новые правила для торговых точек и летних кафе ввели в Ростовской области

В Ростовской области ввели новые требования к размещению и работе уличных торговых точек, в том числе летних кафе. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь.
— Изменения продиктованы жалобами на стихийность и неряшливые павильоны. Задача — обеспечить качество услуг, при этом избавить бизнес от избыточного регулирования, — пояснил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Что изменится:
— в каждом населенном пункте должны утвердить четкие зоны для торговых павильонов, лотков и летних кафе;
— все торговые объекты должны гармонично вписываться в окружающее пространство;
— вводится единая онлайн платформа, о всех свободных местах для торговых точек и правилах аренды обязаны собрать на одном ресурсе. Данные требуется обновлять раз в квартал;
— вводятся прозрачный механизм расчета аренды с едиными формулами для всех муниципалитетов;
— открытые электронные торги, арендаторы получат право торговать на утвержденных местах через эту процедуру;
— вводятся преференции для фермеров и участников СВО, в этих случаях места для размещения торговых объектов будут доступны без участия в торгах;
— запрет на субаренду. Это принципиальный момент: арендованные места нельзя будет передавать третьим лицам.
— Постановление уже начало действовать, но вводить все эти меры мы будем поэтапно, — добавил Юрий Слюсарь.
