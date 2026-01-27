Ричмонд
На «Авито» предлагают выкопать машину из снега в Москве за 500 рублей

РИА Новости: на «Авито» предлагают выкопать авто из снега в Москве за 500 ₽

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Выкопать автомобиль из снега, помочь москвичам вытолкнуть его из сугроба и завести, если разрядился аккумулятор, предлагают предприимчивые граждане на «Авито» за вознаграждение от 500 рублей, такие объявления на площадке обнаружил корреспондент РИА Новости.

Стоимость услуги варьируется в пределах от 500 до 2 тысяч рублей. Помимо очистки машины от снега предлагаются услуги буксировки авто и «прикуривания» аккумулятора.

Очередной сильный снегопад пришел в столицу в ночь на вторник. Ожидается, что он продлится до полудня 29 января. Как заявляла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рекорд 27 января 1995 года по количеству выпавших осадков в Москве в этот вторник уже побит.