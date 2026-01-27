Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» затруднило движение в сторону Ростова

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение в направлении Ростова сильно затруднено. Об этом официально сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, затор образовался на участке дороги сразу после развилки в сторону аэропорта «Платов». Движение автомобилей в сторону областного центра осложнено.
Точные причины и обстоятельства аварии, а также информация о возможных пострадавших, на данный момент не уточняются.
Донская Госавтоинспекция призывает водителей, планирующих поездку в данном направлении, учитывать сложившуюся ситуацию и, по возможности, скорректировать свои маршруты.
