Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» затруднило движение в сторону Ростова

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение в направлении Ростова сильно затруднено. Об этом официально сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.