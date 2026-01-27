Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» затруднило движение в сторону Ростова

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» затруднено движение в сторону Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение в направлении Ростова сильно затруднено. Об этом официально сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, затор образовался на участке дороги сразу после развилки в сторону аэропорта «Платов». Движение автомобилей в сторону областного центра осложнено.

Точные причины и обстоятельства аварии, а также информация о возможных пострадавших, на данный момент не уточняются.

Донская Госавтоинспекция призывает водителей, планирующих поездку в данном направлении, учитывать сложившуюся ситуацию и, по возможности, скорректировать свои маршруты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.