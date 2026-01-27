670-метровый тоннель строят под Минском. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале организации «Минскстрой».
В организации отметили, что местом старта проходческого микротоннельного комплекса является объект, расположенный на пересечении улицы Пригородной со Сморговским трактом. Строители СУ-173 треста № 15 под землей и без нарушения существующей инфраструктуры, не повреждая зеленых насаждений, прокладывают на глубине 10 — 12 метров дождевой коллектор. Его диаметр 2400 мм.
«Из 670 метров пройдено более 540», — заметили в «Минскстрое».
И обратили внимание, что это единственная в стране установка большого диаметра для прокладки коммуникаций бестраншейным способом. Работы ведутся в три смены, в сутки удается проходить 10 — 15 метров. В организации поясняют, что грунты непростые, вносят коррективы и морозы.
«Технология предусматривает непрерывную подачу воды на режущий инструмент: остановился, значит, заморозил оборудование, что, понятно, недопустимо», — сказано в сообщении.
