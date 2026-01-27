В Петербурге устранят «ошибку» платной парковки

Автоэксперты давно предлагали взять на вооружение опыт платных парковок Москвы. Там автомобилист может в личном кабинете на сайте или в приложении исправить ошибки в парковочной сессии до завершения текущих суток, если он что-то забыл оплатить или заплатил не так, как надо. «Человеку дают право на ошибку и ее исправление. В Петербурге этого нет: если вы зазевались и забыли оплатить, то дальше вы платите штраф. Это какая-то карательная парковка!» — говорил «Российской газете» член Общественной палаты РФ Александр Холодов.