Три тысячи дончан получили налоговый вычет за занятия фитнесом

В Ростовской области более трех тысяч жителей воспользовались правом получить налоговый вычет за занятия фитнесом за 2024 год. Цифры озвучил министр по физической культуре и спорту региона Алексей Обвинцев. По его данным, сумма составила свыше 105 млн рублей.
— В перечне физкультурно-спортивных организаций на текущий год от Ростовской области включены 87-мь. И это количество ежегодно растет.
Напомним, вычет предоставляется в размере расходов на спортивные занятия за год, но в пределах общего лимита социального вычета. Начиная с расходов 2024 года, такой лимит составляет 150 тысяч рублей.
— Для того, чтобы подтвердить право, понадобятся копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
К слову, что воспользоваться вычетом по доходам за истекший календарный год можно не позднее трех лет после его окончания.
КОМУ ПОЛОЖЕН.
В донском правительстве напомнили, что социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляется уплачивающим НДФЛ и оплатившим занятия спортом за себя, а также своих детей.
Последним должно быть до 18 лет (или до 24-х, если они обучаются по очной форме обучения), а также подопечных до 18 лет (или бывших подопечных до 24 лет, если они обучаются по очной форме).
А с 1 января 2026 года налоговый вычет также предоставляется налогоплательщикам, оплатившим занятия спортом за своих родителей-пенсионеров.
КАК ОФОРМИТЬ.
Оформить возможно двумя способами: подать заявление работодателю до окончания налогового периода или обратиться в налоговый орган в году, следующим за налоговым периодом, в котором были произведены расходы. Для того чтобы подтвердить право на вычет, понадобятся копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
КОНКРЕТНО.
Какие организации подходят.
— услуги должны предоставляться физкультурно-спортивными организациями или ИП, включенными в перечень физкультурно-спортивных организаций, ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (размещается на официальном сайте Минспорта России).
— физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством РФ.
