В Новосибирске дрон выявил более десяти предприятий с нарушениями эконорм

За 2023−2024 годы прокуратура зафиксировала более 3 тысяч нарушений в сфере охраны воздуха, вод, почвы и лесов. Общий ущерб экологии оценён в 2,1 миллиарда рублей, из которых удалось взыскать 190 миллионов. Кроме того, ликвидировано 125 несанкционированных свалок. В настоящее время министерство природных ресурсов региона создаёт государственную наблюдательную сеть за качеством воздуха для постоянного мониторинга экологической ситуации.