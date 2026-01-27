В Новосибирске дрон выявил более десяти предприятий с нарушениями эконорм

С помощью беспилотного летательного аппарата в Новосибирске обнаружили более 10 предприятий, которые нарушали экологические нормы. Об этом рассказал прокурор Новосибирской области Александр Бучман в интервью МК-Новосибирск.
Проверка проходила в микрорайоне «Весенний», где жители не раз жаловались на неприятный запах и превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Дрон позволил зафиксировать нарушения, которые было трудно зафиксировать с земли.
По данным прокуратуры, среди нарушителей оказались крупные промышленные объекты, включая АО «Желдорреммаш» и ООО «Новосибирский стрелочный завод». На этих предприятиях выявили критические нарушения: загрязняющие вещества выбрасывались в атмосферу с превышением норм в течение нескольких лет. По итогам проверки должностные лица были привлечены к административной ответственности, а организации скорректировали свою работу, обеспечив очистку выбросов и устранение неприятного запаха.
За 2023−2024 годы прокуратура зафиксировала более 3 тысяч нарушений в сфере охраны воздуха, вод, почвы и лесов. Общий ущерб экологии оценён в 2,1 миллиарда рублей, из которых удалось взыскать 190 миллионов. Кроме того, ликвидировано 125 несанкционированных свалок. В настоящее время министерство природных ресурсов региона создаёт государственную наблюдательную сеть за качеством воздуха для постоянного мониторинга экологической ситуации.