Жители «сталинок» в Нефтяниках Омска заявили о срыве капремонта

В паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилось открытое обращение жителей многоквартирных домов по улицам Энергетиков, Магистральной, XX Партсъезда и XIX Партсъезда, что городке Нефтяников в Советском округе Омска. Авторы вопроса адресуют его администрации Советского округа и региональному фонду капитального ремонта (РФКР), требуя объяснить, почему запланированные на 2025 год работы так и не начались.