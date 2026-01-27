Жители «сталинок» в Нефтяниках Омска заявили о срыве капремонта

В паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилось открытое обращение жителей многоквартирных домов по улицам Энергетиков, Магистральной, XX Партсъезда и XIX Партсъезда, что городке Нефтяников в Советском округе Омска. Авторы вопроса адресуют его администрации Советского округа и региональному фонду капитального ремонта (РФКР), требуя объяснить, почему запланированные на 2025 год работы так и не начались.
Как следует из публикации, в декабре 2024 года собственники получили официальные предложения от НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о проведении в 2025 году ремонта фасадов и подвальных помещений. Жители оперативно подготовили и передали в фонд все необходимые документы.
«На протяжении нескольких месяцев нас кормили “завтраками”, что скоро начнутся работы. Хотя, даже дефектной ведомости составлено не было. Никакие работы не проводились», — пишут авторы обращения.
Они задают ряд прямых вопросов ответственным структурам: когда теперь ожидать ремонт, кто принимает решение о выборе домов для ремонта и кто несет ответственность за срыв сроков. Также жителей возмущает позиция, которую, по их словам, озвучивали представители фонда: «Ваши дома скоро аварийными признают и снесут».
Авторы подчеркивают, что этот аргумент не может быть основанием для отказа в выполнении запланированных работ.
Отдельно в обращении упоминается проблема задолженности по взносам. По словам жителей, представители фонда ссылались на наличие должников в их домах. Однако авторы утверждают, что «отдел взыскания в РФКР вообще не занимается своими прямыми обязанностями» и что многим должникам никогда не приходили судебные иски.
В завершение обращения жители отмечают, что их дома в итоге включили только в списки на техническое обслуживание, хотя капитальный ремонт фасадов должен был быть выполнен еще в 2025 году.
«Это уже крик души, потому что весь прошлый год мы то и делали, что ездили, разговаривали, прикладывали все мирные силы для того, чтобы решить вопрос», — резюмируют они.
На основе документов, предоставленных в паблике «Аварийный Омск», в декабре 2024 года предложения о капремонте на 2025 год получили как минимум четыре дома:
ул. ХХ Партсъезда, д. 18 — стоимость работ 2 589 131,91 ₽;
ул. Энергетиков, д. 20 — стоимость работ 3 736 781,92 ₽;
ул. ХХ Партсъезда, д. 14 — стоимость работ 1 516 551,49 ₽;
ул. Энергетиков, д. 18 — стоимость работ 1 490 534,28 ₽
Отметим, эти дома считаются «сталинками» (как на фото выше), построенными в 50-е годы XX века.
Во всех случаях перечень работ включал ремонт фасада и подвальных помещений. Собственникам было отведено три месяца на рассмотрение предложения и принятие решения на общем собрании.