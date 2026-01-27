Ричмонд
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

Москалькова предложила открыть для населения пункт пропуска между РФ и Украиной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.

Она отметила, что сегодня граждане РФ не могут покинуть территорию Украины через другие страны из-за истекшего срока действия загранпаспортов. Омбудсмен подчеркнула, что в условиях отсутствия дипломатических отношений работа уполномоченного по правам человека с международными организациями становится единственным возможным вариантом возвращения россиян.

«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.

Она добавила, что запрос на эту работу есть. Так, аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за последний год.

