Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.
Она отметила, что сегодня граждане РФ не могут покинуть территорию Украины через другие страны из-за истекшего срока действия загранпаспортов. Омбудсмен подчеркнула, что в условиях отсутствия дипломатических отношений работа уполномоченного по правам человека с международными организациями становится единственным возможным вариантом возвращения россиян.
«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.
Она добавила, что запрос на эту работу есть. Так, аппарат омбудсмена уже помог воссоединить более 50 семей за последний год.