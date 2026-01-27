Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде

Напомним, что о масштабном ремонте Белинке стало известно в апреле 2025 года на встрече журналистов с мэром Юрием Шалабаевым. Тогда градоначальник сказал, что работы растянутся на три года. При этом в планах ремонт не только дорожного полотна, но и сетей под улицей, колодцев, тротуаров и ливневки.