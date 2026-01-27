Ричмонд
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде

Проведены предпроектные работы по предстоящему капремонту дороги на улице Белинского на участке от площади Лядова до улицы Максима Горького.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД». В предпроектной документации предусмотрено устройство совмещенной выделенной полосы для движения автобусов и трамваев, переходно-скоростных полос для левого поворота и размещения посадочных платформ посередине проезжей части.

Напомним, что о масштабном ремонте Белинке стало известно в апреле 2025 года на встрече журналистов с мэром Юрием Шалабаевым. Тогда градоначальник сказал, что работы растянутся на три года. При этом в планах ремонт не только дорожного полотна, но и сетей под улицей, колодцев, тротуаров и ливневки.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что сроки заключения контракта по капремонту Белинки зависят от подтверждения финансирования. Работы стартуют также после выделения средств.