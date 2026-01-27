Фуры с животными и мясом без документов остановили на границе Иркутской области

На посту в Солзане пресекли незаконный ввоз скота и мяса из Бурятии в Иркутскую область. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Россельхознадзора, с начала 2026 года на мобильном посту в Слюдянском районе инспекторы выявили четыре попытки нелегальной транспортировки животных и продукции.