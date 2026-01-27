Фуры с животными и мясом без документов остановили на границе Иркутской области

На посту в Солзане пресекли незаконный ввоз скота и мяса из Бурятии в Иркутскую область. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Россельхознадзора, с начала 2026 года на мобильном посту в Слюдянском районе инспекторы выявили четыре попытки нелегальной транспортировки животных и продукции.
— За это время всего досмотрено 2230 грузовых автомобилей. Инспекторы пресекли попытки вывоза 132 голов скота: 87 коров и 45 овец и 720 килограммов говядины, — уточнили в пресс-службе ведомства.
У водителей не было ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность и происхождение груза. Владельцам выданы требования о возврате грузов к месту отправления. Животные и мясо возвращены в Джидинский, Баргузинский и Еравнинский районы Республики Бурятия.
