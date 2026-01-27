Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни

«Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с Останкинской телебашни ведется в штатном режиме. Железобетонное сооружение способно выдержать даже землетрясение 8 баллов по шкале Рихтера и ураганный ветер со скоростью 44 м/с. Так что сильные снегопады ему не страшны», — говорится в сообщении.