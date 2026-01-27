Снегопады не повлияли на работу Останкинской телебашни

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сильные снегопады и мороз в Москве не повлияли на работу Останкинской телебашни, эфирная трансляция теле- и радиоканалов ведется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе телебашни.
Ранее в пресс-службе телебашни РИА Новости сообщали, что из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни переодически «одевается в белый ледово-снежный наряд».
«Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с Останкинской телебашни ведется в штатном режиме. Железобетонное сооружение способно выдержать даже землетрясение 8 баллов по шкале Рихтера и ураганный ветер со скоростью 44 м/с. Так что сильные снегопады ему не страшны», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что трансляция резервируется несколькими дублирующими системами, что обеспечивает защиту от влияния подобных погодных условий.
«Телезрители Москвы и Московской области продолжат смотреть телепрограммы и слушать радио без помех и перерывов», — заключили в пресс-службе.