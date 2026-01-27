В Ростове без света останутся жители Западного, Сельмаша, Чкаловского и центра

В Ростове сообщили об отключениях света, которые ждут жителей сразу нескольких районов города 28 января 2026 года.
Известно, что все они — плановые. В это время будет специалисты будут проводит либо техническое обслуживание, либо замену оборудования. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций.
Причем, география затрагивает не только дома и офисы в центре города, но и в спальных районах, в том числе на Западном, Сельмаше и Чкаловском.
КОНКРЕТНО.
Где в Ростове не будет света 28 января.
с 09:00 до 16: 00:
— пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 51А, 59 т.
— ул. Дундича 26−62, 23−67; ул. Конституционная 66−84, 63−101; ул. 20-лет Октября 72−114, 81−125; ул. Кемеровская 70−114, 65−109; ул. Калужская 82−96, 103−127; ул. Глинки 98−120, 95−119; ул. Мурманская 96−126, 91−117; ул. Камская 92−118, 101−127; ул. Волжская 110−138, 101−127; ул. Брестская 2−36; ул. Карбышева 30−42; ул. 1-я Грамши 15−39, 30−60; ул. 2-я Грамши 57−91, 54−72; ул. Гончарова 26−38, 29−39; ул. Можайская 35−47.
с 09:00 до 17: 00:
— пр. Коммунистический 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50; ул. Малиновского 28Бт.
— ул. 1-ая Киргизская 37−55, 46−72; ул. 2-ая Киргизская 36−46, 51−71; ул. Казахская 44−60; пер. Уральский 31−61,36−66; пер. Ухтомский 1−69, 2−74; пер. Хибинский 1−65, 2−66; пер. Кубанский 1−69, 2−68; ул. Белорусская 61−65т.
— пл. Комсомольская; ул. Стадионная 52; ул Дранко, 112/1т.
— ул. Дундича 2−62, 1−67; ул. Конституционная 66−106, 63−103; ул. 20-лет Октября 72−114, 81−125; ул. Кемеровская 70−114, 65−109; ул. Калужская 82−126, 103−159; ул. Глинки 98−152, 95−153; ул. Мурманская 96−164, 91−153; ул. Камская 92−152, 101−167; ул. Волжская 110−156, 101−147; ул. Брестская 2−36; ул. Карбышева 30−42; ул. 1-я Грамши 1−55, 2−66; ул. 2-я Грамши 35−91, 36−98; ул. Гончарова 2−38, 1−39; ул. Дундича 48−58; ул. Можайская 7−77; ул. 12 декабря 69−93, 94−118; ул. Физическая 9−11, 8−12; ул. Карбышева 9−35, 2−30; пер. Зимовниковский 2−12, 1−27; пер. Кузнецкий 1−51, 2−28; пер. Цокольный 1−5, 2−10.
