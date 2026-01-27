Многомиллиардный водовод в Ростовской области стал проблемой на десятилетия

Не выдержали трубы и насосы построенного относительно недавно Гуково-Гундоровского водовода. Сложное инженерное сооружение выходит из строя каждый год. Из-за того, что это единственная ветка, питающая водой и без того депрессивные территории, ее ремонт требует нестандартных подходов, а по-хорошему — строительство нового магистрального водовода.
Проблему обнажил мороз.
На перебои с водой и теплом в Гуково и других населенных пунктах региона в середине прошлой недели министру ЖКХ РФ Иреку Файзуллину указал президент Владимир Путин.
Также несколькими днями ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в регионе. К этому моменту из-за порыва магистрального водовода население бывших шахтерских городов уже четыре дня жило на привозной воде, выстаивая очереди в 20-градусный мороз.
Правительство Ростовской области отчиталось, что «на объекте ведутся восстановительные работы», а тепла и воды люди лишились «в результате многочисленных порывов» из-за высокого износа коммунальной инфраструктуры. Кроме того, без воды на сутки остались города Шахты и Новошахтинск, привязанные к другому водоводу. Более 30 бригад, работавших в круглосуточном режиме, смогли в тяжелейших условиях выправить ситуацию. Но починить водовод — это полбеды. Необходимо, чтобы вода еще заполнила водопроводную систему. По данным правительства региона, ее износ в отдельных случаях достигает 90 процентов, а потери воды доходят до 75 процентов. Иными словами, это как пропустить поток через решето. Поэтапное заполнение всей системы, особенно водоснабжение верхних этажей многоквартирных домов, может растянуться еще на неделю.
Хроники одной аварии.
Как свидетельствует корреспондент «РГ», побывавший в эти дни в Гуково, в каком-то смысле обильные снегопады стали для населения спасением. Люди собирали снег в ведра и кастрюли, а затем топили его дома, чтобы получить хотя бы техническую воду для стирки.
«Нам еще повезло, до второго этажа давление доходит и в квартире хотя бы относительно тепло, вещи можно просушить, — говорит жительница Гуково по имени Оксана. — На четвертом у соседки батареи ледяные. А попробуй-ка только не оплати коммунку». Коридор в ее квартире больше напоминает склад — он почти полностью заставлен пятилитровыми пластиковыми канистрами.
Достать даже бутылку воды в эти дни в Гуково — задача со звездочкой. Эля, хозяйка небольшого магазинчика, рассказывает, что в течение двух-трех дней у нее смели все запасы. Попытки заказать воду у поставщиков ни к чему не привели.
На специально созванной в Ростове-на-Дону пресс-конференции выяснились некоторые подробности ликвидации аварии. По словам министра ЖКХ области Антонины Пшеничной, сначала 16 января в Каменском районе прорвало трубу магистрального водовода. В результате прекратилось водоснабжение Гуково и Красносулинского района. Затем произошла вторая авария, которая оставила без воды уже Зверево и часть Каменского района. Власти ввели режим повышенной готовности. Аварию устранили.
Пока идет поэтапное заполнение системы, цистерны с водой подвозят по различным адресам, включая социальные учреждения, котельные и частные дома. Детские сады и школы Гуково на прошлой неделе были переведены на дистанционное обучение.
Процесс идет не быстро, чтобы не повредить изношенные сети, в штатный режим водоснабжение войдет на этой неделе.
В чем проблема водовода.
Гуково-Гундоровский водовод начали проектировать в конце 2010-х годов, так как снабжение Гуково, Зверево и других более мелких населенных пунктов Восточного Донбасса «висело» на старой ветке водовода, построенного еще в 1960-х. Как рассказал «РГ» первый заместитель председателя Законодательного собрания области Сергей Михалев (который работал в те годы министром промышленности региона), проблемы с водоснабжением территорий были постоянно. Поэтому приняли решение протянуть водовод и качать воду по нему с помощью шести насосных станций из подземных скважин Радчинско-Медякинского месторождения на левом берегу Северского Донца. Город Гуково стал конечной точкой.
Была и остается проблема с сетями и в самих шахтерских городах и поселках. Их проектирование и строительство велось нецентрализованно по очень «энергозатратным схемам» силами самих шахтерских предприятий, на балансе которых они долгое время находились. Уже в новое время населенным пунктам досталось захудалое и дорогое в обслуживании наследство, которое переходило от собственника к собственнику. Например, в Зверево водопроводные сети до сих пор полностью принадлежат частному лицу, рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко. Сейчас идут переговоры об их выкупе в собственность региона «за символическую плату», так как хозяйство убыточно.
В 2015-м новый водовод ввели в эксплуатацию, а старую ветку вскоре и вовсе демонтировали. Поэтому Гуково и Зверево остались без резерва на случай аварии. Для прокладки нового водовода использовали стеклопластиковые трубы, главное преимущество которых в том, что они не ржавеют. Однако, как рассказал заместитель руководителя ГУП РО «УРСВ» (эксплуатирует водовод) по производству Андрей Кошкарев, трубы монтировали со множеством нарушений, не сделав должным образом подсыпку песком. Это в итоге и аукнулось спустя 11 лет, в январе этого года. Порыв произошел на глубине девяти метров.
«Там просадочные сильно заводненные грунты, соответственно, стекло не выдержало и деформировалось. Нарушений при проектировании и монтаже было очень много», — рассказал Кошкарев.
По его словам, сейчас на месте разрыва сделали железную вставку — тоже не по технологии, но другого варианта нет. Трубы когда-то закупались в Турции, аналогичных в России не найти.
Вот, новый водовод.
По словам Владимира Ревенко, стоимость одного километра водовода большого диаметра сегодня составляет порядка 100 миллионов рублей. Длина труб такого диаметра на Гуково-Гундоровском водоводе примерно 67 километров. Соответственно, нужно минимум 6,7 миллиарда рублей. А еще нужны новые насосы и модернизация водопроводных сетей в самих городах.
Без сомнения, делать водовод надо, — отметил заместитель губернатора. — Но немногие регионы способны найти такие деньги за один год. Наша задача — подготовить проектно-сметную документацию в 2026—2027 годах, а в 2028-м выйти на строительную площадку, чтобы начать делать вторую ветку поэтапно между насосными станциями. А до этого необходимо сделать реконструкцию запорной арматуры на всех насосных станциях, чтобы срок заполнения водой в случае ликвидации аварии занимал меньше времени.
Одной из главных заслуг местной власти в дни аварии мэр Гуково Андрей Шеенков считает то, что коммунальная катастрофа «могла быть и хуже».
«Мы обеспечили водой все наши котельные. Водители работали в круглосуточном режиме», — рассказал он «РГ».
Уже в ходе командировки стало известно, что областная прокуратура проверяет мэра на предмет организации подвоза воды жителям города. Также, по сообщениям СМИ, опрашиваются и лица, причастные к строительству Гуково-Гундоровского водовода. Этот процесс необходимо было запускать раньше, уверены жители шахтерских городков. Однако проблему нехватки воды это вряд ли решит. На это уйдут годы.