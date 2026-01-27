Многомиллиардный водовод в Ростовской области стал проблемой на десятилетия

Была и остается проблема с сетями и в самих шахтерских городах и поселках. Их проектирование и строительство велось нецентрализованно по очень «энергозатратным схемам» силами самих шахтерских предприятий, на балансе которых они долгое время находились. Уже в новое время населенным пунктам досталось захудалое и дорогое в обслуживании наследство, которое переходило от собственника к собственнику. Например, в Зверево водопроводные сети до сих пор полностью принадлежат частному лицу, рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко. Сейчас идут переговоры об их выкупе в собственность региона «за символическую плату», так как хозяйство убыточно.