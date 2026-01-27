Ги Буше: «Не понравилось, как “Авангард” играл последние 10 минут с “Адмиралом”

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал оценку победного матча своей команды против «Адмирала» (5:2) в чемпионате КХЛ. Игра прошла в Омске.
«Мне понравилось, как мы играли 50 минут матча, много хорошего показали, шли в силовую борьбу. Гордимся тем, что идём первыми в КХЛ по силовым приёмам, это тот хоккей, который мы должны показывать. Последние 10 минут не понравились, не сохраняли концентрацию, стали почему-то дарить сопернику какие-то подарки, шансы отыграться и так далее. Позволили ему почувствовать себя более свободно на льду. Так делать не нужно. Нам это нужно исправить», — высказался он.
Также Ги ответил на вопрос КП-Омск, можно ли было не допустить удаления, которое получил Николай Прохоркин в концовке за удар клюшкой в голову соперника. По его словам, этого удаления можно и нужно было избежать, причем если бы оно возникло в любой момент матча.
«Такие эпизоды нам не нужны, это не та силовая борьба, которая должна быть», — отметил наставник.
Прокомментировал тренер и приобретения команды перед дедлайном в КХЛ. А именно — форвардов Кириллов Долженкова и Пилипенко:
"Я Пилипенко и Долженкова пока лично не знаю, но очень жду знакомства. [Генеральный менеджер] Алексей Сопин проделал огромную работу, заполнил пробелы, а дальше всё зависит от ребят. Им нужно будет помочь адаптироваться как можно быстрее, у них будет всё новое, им нужно многое быстро освоить. Но это позитивный вызов.
Я соврал бы, если сказал, что прекрасно знаю, кого получаю, пока видел только нарезки, необходимо личное взаимодействие. Главное — не давить на ребят, им будет нелегко, где-то будут ошибаться и колебаться. Но это нормально, ведь основная идея обменов в том, чтобы игроки помогали нам в будущем".
