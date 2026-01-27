Омский НПЗ получил признание за системную социальную работу

«Такие инициативы стали уже доброй традицией среди сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год наши волонтёры оказывают поддержку тем, кто больше всего нуждается в заботе. Это дети из малообеспеченных семей или те, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Именно личное участие наших сотрудников делает помощь по-настоящему значимой и системной», — в свою очередь отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.