Омский НПЗ получил признание за системную социальную работу

Омский нефтеперерабатывающий завод стал лауреатом XI регионального конкурса «Благотворитель года», организованного Омским отделением Российского детского фонда при поддержке правительства Омской области. Заводу присудили диплом за системную социальную работу, которая ведется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Награду генеральному директору ОНПЗ Олегу Белявскому вручила министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская. Она подчеркнула, что деятельность завода — это пример устойчивой, планомерной благотворительности, которая вдохновляет другие организации проявлять социальную ответственность.
«На протяжении нескольких лет ОНПЗ является участником различных благотворительных акций. Это вдохновляет другие организации проявлять более активную социальную позицию, служит укреплению доверия и сплочённости в нашем обществе», — отметила Ирина Варнавская.
Фото: Борис Ваньков.
Поддержка Омского НПЗ охватывает 38 социальных учреждений, включая центры помощи семье и детям. Ежегодно сотрудники завода участвуют в акциях «Собери ребенка в школу» и «Письмо Деду Морозу», а также регулярно передают подшефным организациям сладкие подарки, книги, спортивный инвентарь и развивающие игры.
«Такие инициативы стали уже доброй традицией среди сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год наши волонтёры оказывают поддержку тем, кто больше всего нуждается в заботе. Это дети из малообеспеченных семей или те, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Именно личное участие наших сотрудников делает помощь по-настоящему значимой и системной», — в свою очередь отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Председатель Омского областного отделения Российского детского фонда Ольга Мосеева назвала финал конкурса «праздником добра и высокой духовности», где собираются люди с большим сердцем.
«Каждый финал конкурса “Благотворитель года” — это настоящее новогоднее чудо, праздник добра, милосердия и высокой духовности. Пожалуй, только раз в году удается увидеть в одном месте сразу столько замечательных людей с большим сердцем», — сказала председатель Омского областного отделения Российского детского фонда Ольга Мосеева.
Проекты Омского НПЗ подтверждают, что компания несет не только серьезную стратегическую нагрузку как крупнейшее промышленное предприятие, но и подтверждает свою миссию, ответственного перед людьми и регионом социального бизнеса.