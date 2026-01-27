Реклама внезапно подешевела: что произошло с Google Ads и Meta в Казахстане

Пока бизнес готовился к праздникам и закрывал год, рекламные аукционы в Казахстане неожиданно пошли вниз. В IV квартале 2025 года стоимость клика в Google Ads снизилась в среднем на 20%, а в экосистеме Meta произошел настоящий обвал цен — особенно в Threads и Messenger, передает DKNews.kz.