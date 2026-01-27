Реклама внезапно подешевела: что произошло с Google Ads и Meta в Казахстане

Эксперты Netpeak Kazakhstan проанализировали более 2 миллионов кликов в 16 регионах страны, чтобы понять, что именно происходит с рынком и какие выводы из этого стоит сделать бизнесу.
Что произошло с Google Ads: рынок «остыл».
Общая картина IV квартала — снижение конкуренции и сжатие ценового диапазона. Если в третьем квартале верхний ценовой порог доходил до $0,38, то к концу года он не превысил $0,30. Средняя медианная стоимость клика по стране стабилизировалась на уровне $0,10-$0,11.
Особенно заметно это отразилось на традиционно «дорогих» регионах.
Алматы: медиана упала с $0,15 до $0,10, верхний квартиль — с $0,36 до $0,26 Атырауская область: снижение медианы с $0,16 до $0,11.
Самое резкое падение зафиксировано в:
Акмолинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях,
где медианные ставки снизились на 25−35%.
На общем фоне выделяется Жамбылская область — единственный регион с ростом медианы (с $0,07 до $0,08). Это говорит о повышении минимального порога входа и локальном росте конкуренции.
Поиск подешевел, PMax остался «золотым стандартом».
Главные изменения в Google Ads произошли в поисковой рекламе:
медиана клика упала с $0,13 до $0,10 верхний квартиль сократился с $0,32 до $0,24.
Конкуренция за топовые позиции в поиске стала заметно мягче, особенно в дорогих сегментах. При этом минимальные ставки слегка подросли — рынок выровнялся.
Performance Max продолжает оставаться самым стабильным форматом:
медиана — $0,01 верхний квартиль — $0,04.
Автоматизация и распределение трафика между сетями позволяют PMax удерживать рекордно низкую стоимость клика.
Устройства: десктоп и мобайл подешевели.
В IV квартале снизилась стоимость кликов как на компьютерах, так и на мобильных устройствах:
десктоп: медиана с $0,15 до $0,12 мобайл: медиана также опустилась до $0,12.
Планшеты остались стабильными и по-прежнему занимают нишевую позицию.
Meta Ads: Threads и Messenger рухнули в цене.
Самые резкие изменения произошли в экосистеме Meta.
Threads: медиана упала с $0,16 до $0,04 Messenger: с $0,16 до $0,07 Instagram: снижение медианы с $0,11 до $0,09 Facebook: возврат к $0,08.
Threads из одного из самых дорогих каналов превратился в один из самых доступных. Messenger теперь выглядит крайне привлекательным инструментом для охватных кампаний с низким порогом входа.
Audience Network по-прежнему остается самым дешевым каналом Meta.
Тематики: где стало дешевле, а где — наоборот.
В Google Ads в поиске:
«Недвижимость от застройщика» пошла на коррекцию после резкого роста «Электроника и гаджеты» немного подешевели «Одежда и аксессуары» — наоборот, показали рост.
В контекстно-медийной сети:
средняя стоимость клика упала на 41% «Канцелярия и полиграфия» показала рост медианы в 2 раза.
В Meta Ads:
FMCG подорожал «Недвижимость» укрепила позиции «Доставка еды» резко подешевела «Бытовая техника» показала один из самых сильных ростов.
Что это значит для бизнеса.
Рынок рекламы в Казахстане вошел в фазу более рациональной конкуренции. Аукционы стали спокойнее, перегретые ниши остыли, а новые каналы — особенно в Meta — открыли возможности для тестов с меньшими бюджетами.
Для бизнеса это означает:
лучшее время для оптимизации возможность зайти в каналы, которые раньше были слишком дорогими шанс пересобрать медиамикс и снизить CPL.
Как проводилось исследование.
Исследование подготовлено командой Netpeak Kazakhstan на основе:
более 2 миллионов кликов, данных Google Ads и Meta Ads, 16 регионов Казахстана.
Эксперты подчеркивают: стоимость клика зависит от множества факторов — качества аккаунта, конкуренции, креатива и стратегии. Поэтому данные стоит использовать как рыночный ориентир, а не абсолютную истину.