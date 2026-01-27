Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реклама внезапно подешевела: что произошло с Google Ads и Meta в Казахстане

Пока бизнес готовился к праздникам и закрывал год, рекламные аукционы в Казахстане неожиданно пошли вниз. В IV квартале 2025 года стоимость клика в Google Ads снизилась в среднем на 20%, а в экосистеме Meta произошел настоящий обвал цен — особенно в Threads и Messenger, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Эксперты Netpeak Kazakhstan проанализировали более 2 миллионов кликов в 16 регионах страны, чтобы понять, что именно происходит с рынком и какие выводы из этого стоит сделать бизнесу.

Что произошло с Google Ads: рынок «остыл».

Общая картина IV квартала — снижение конкуренции и сжатие ценового диапазона. Если в третьем квартале верхний ценовой порог доходил до $0,38, то к концу года он не превысил $0,30. Средняя медианная стоимость клика по стране стабилизировалась на уровне $0,10-$0,11.

Особенно заметно это отразилось на традиционно «дорогих» регионах.

Алматы: медиана упала с $0,15 до $0,10, верхний квартиль — с $0,36 до $0,26 Атырауская область: снижение медианы с $0,16 до $0,11.

Самое резкое падение зафиксировано в:

Акмолинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях,

где медианные ставки снизились на 25−35%.

На общем фоне выделяется Жамбылская область — единственный регион с ростом медианы (с $0,07 до $0,08). Это говорит о повышении минимального порога входа и локальном росте конкуренции.

Поиск подешевел, PMax остался «золотым стандартом».

Главные изменения в Google Ads произошли в поисковой рекламе:

медиана клика упала с $0,13 до $0,10 верхний квартиль сократился с $0,32 до $0,24.

Конкуренция за топовые позиции в поиске стала заметно мягче, особенно в дорогих сегментах. При этом минимальные ставки слегка подросли — рынок выровнялся.

Performance Max продолжает оставаться самым стабильным форматом:

медиана — $0,01 верхний квартиль — $0,04.

Автоматизация и распределение трафика между сетями позволяют PMax удерживать рекордно низкую стоимость клика.

Устройства: десктоп и мобайл подешевели.

В IV квартале снизилась стоимость кликов как на компьютерах, так и на мобильных устройствах:

десктоп: медиана с $0,15 до $0,12 мобайл: медиана также опустилась до $0,12.

Планшеты остались стабильными и по-прежнему занимают нишевую позицию.

Meta Ads: Threads и Messenger рухнули в цене.

Самые резкие изменения произошли в экосистеме Meta.

Threads: медиана упала с $0,16 до $0,04 Messenger: с $0,16 до $0,07 Instagram: снижение медианы с $0,11 до $0,09 Facebook: возврат к $0,08.

Threads из одного из самых дорогих каналов превратился в один из самых доступных. Messenger теперь выглядит крайне привлекательным инструментом для охватных кампаний с низким порогом входа.

Audience Network по-прежнему остается самым дешевым каналом Meta.

Тематики: где стало дешевле, а где — наоборот.

В Google Ads в поиске:

«Недвижимость от застройщика» пошла на коррекцию после резкого роста «Электроника и гаджеты» немного подешевели «Одежда и аксессуары» — наоборот, показали рост.

В контекстно-медийной сети:

средняя стоимость клика упала на 41% «Канцелярия и полиграфия» показала рост медианы в 2 раза.

В Meta Ads:

FMCG подорожал «Недвижимость» укрепила позиции «Доставка еды» резко подешевела «Бытовая техника» показала один из самых сильных ростов.

Что это значит для бизнеса.

Рынок рекламы в Казахстане вошел в фазу более рациональной конкуренции. Аукционы стали спокойнее, перегретые ниши остыли, а новые каналы — особенно в Meta — открыли возможности для тестов с меньшими бюджетами.

Для бизнеса это означает:

лучшее время для оптимизации возможность зайти в каналы, которые раньше были слишком дорогими шанс пересобрать медиамикс и снизить CPL.

Как проводилось исследование.

Исследование подготовлено командой Netpeak Kazakhstan на основе:

более 2 миллионов кликов, данных Google Ads и Meta Ads, 16 регионов Казахстана.

Эксперты подчеркивают: стоимость клика зависит от множества факторов — качества аккаунта, конкуренции, креатива и стратегии. Поэтому данные стоит использовать как рыночный ориентир, а не абсолютную истину.